Под Рязанью прощаются с 15-летним подростком, жертвой ритуального убийства

15 октября в Рязанской области проходят похороны 15-летнего подростка, убийство которого следствие считает ритуальным.

15 октября в Рязанской области проходят похороны 15-летнего подростка, убийство которого следствие считает ритуальным. По подозрению в страшном преступлении задержаны бывший отчим Владислав Цикунов и его сожительница Мария Корнеева.

Утром пятницы на центральной площади поселка учхоза Стенькино, где произошло убийство, стали собираться местные жители, чтобы проститься с мальчишкой. Многие его даже не знали, мол, он далеко жил, а они в квартирах. Однако резонансная трагедия затронула каждого.

В местной школе специально сократили учебный день и сделали три урока, чтобы ученики и друзья мальчика могли с ним попрощаться.

Предполагается, что сначала тело повезут к дому его родного отца, а потом к дому, где его убили.