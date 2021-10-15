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Общество15 октября 2021 11:54

Под Рязанью прощаются с 15-летним подростком, жертвой ритуального убийства

На центральной площади поселка учхоз Стенькино собираются местные жители
Источник:kp.ru
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15 октября в Рязанской области проходят похороны 15-летнего подростка, убийство которого следствие считает ритуальным.

15 октября в Рязанской области проходят похороны 15-летнего подростка, убийство которого следствие считает ритуальным.

15 октября в Рязанской области проходят похороны 15-летнего подростка, убийство которого следствие считает ритуальным. По подозрению в страшном преступлении задержаны бывший отчим Владислав Цикунов и его сожительница Мария Корнеева.

Утром пятницы на центральной площади поселка учхоза Стенькино, где произошло убийство, стали собираться местные жители, чтобы проститься с мальчишкой. Многие его даже не знали, мол, он далеко жил, а они в квартирах. Однако резонансная трагедия затронула каждого.

В местной школе специально сократили учебный день и сделали три урока, чтобы ученики и друзья мальчика могли с ним попрощаться.

Предполагается, что сначала тело повезут к дому его родного отца, а потом к дому, где его убили.

Утром пятницы на центральной площади поселка учхоза Стенькино, где произошло убийство, стали собираться местные жители.

Утром пятницы на центральной площади поселка учхоза Стенькино, где произошло убийство, стали собираться местные жители.