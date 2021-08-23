Последние новости Рязани на 23 августа 2021 года: три суицида, похороны журналиста и неработающий завод РНПК

Последние новости Рязани на 23 августа.

Начальник Государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев покидает свой пост. Чиновник приехал в Рязанскую область из столицы. Здесь он стал курировать охрану объектов культурного наследия – в областном минкульте. Позже принял предложение губернатора Николая Любимова и с 2017 года и возглавил профильную структуру.

В Рязани простились с известным журналистом Павлом Гресем. Согласно его воле, тело кремировали, а прах захоронят в могиле его матери, расположенной на Украине в Суманской области.

Сразу о трех случаях суицида стало известно на минувших выходных. По каждому из них проводится проверка. В сарае при частном доме сожительница обнаружила труп своего гражданского мужа, а на следующий день уже в Ухоловском районе прохожие наткнулись на тело в заброшенных гаражных боксах. Но самый резонансный случай произошел с солдатом-срочником. Его тело обнаружили в лесу под Рязанью.

Важная экономическая новость. Или экологическая… Оказывается, что с середины августа 2021 года Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановился на плановый капитальный ремонт. Продлится ремонт более двух месяцев. «Ввиду значительного снижения загрузки мощностей производственная деятельность завода не может оказывать влияния на атмосферный воздух», - говорится в сообщении пресс-службы.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о ситуации в Афганистане, а также поделился мнением о подтяжках на лице от старости.

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