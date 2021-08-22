Завод РНПК остановился на двухмесячный капитальный ремонт

С середины августа 2021 года Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановился на плановый капитальный ремонт, сообщает пресс-служба АО «РНПК». Продлится ремонт более двух месяцев.
«Ввиду значительного снижения загрузки мощностей производственная деятельность завода не может оказывать влияния на атмосферный воздух», - говорится в сообщении.
Главный посыл указанного сообщения – завод не может являться источником вонючего воздуха в Рязани, который в последние дни ощущается в областном центре.
Ранее рязанский «Завод Техно» открестился от выбросов сероводорода, хотя данное предприятие никто не упоминал. Что касается источника вонючего воздуха, то зампред рязанского правительства указал в сторону деревни Синец Рязанского района (читать подробнее).
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