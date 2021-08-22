Завод РНПК остановился на двухмесячный капитальный ремонт

С середины августа 2021 года Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановился на плановый капитальный ремонт, сообщает пресс-служба АО «РНПК». Продлится ремонт более двух месяцев.

«Ввиду значительного снижения загрузки мощностей производственная деятельность завода не может оказывать влияния на атмосферный воздух», - говорится в сообщении.

Главный посыл указанного сообщения – завод не может являться источником вонючего воздуха в Рязани, который в последние дни ощущается в областном центре.

Ранее рязанский «Завод Техно» открестился от выбросов сероводорода, хотя данное предприятие никто не упоминал. Что касается источника вонючего воздуха, то зампред рязанского правительства указал в сторону деревни Синец Рязанского района (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!