Рязанский «Завод Техно» открестился от выбросов сероводорода

Рязанский «Завод Техно» отреагировал на сообщение о превышении в микрорайоне Дашково-Песочня ПДК выбросов сероводорода.

Пиарщики компании отметили, что завод не может быть источником выбросов, так как «при производстве каменной ваты сероводород не образуется».

В июле этого года Роспотребнадзор изучил источники выбросов на предприятии и прекратил дело по поводу превышения ПДК сероводорода из-за отсутствия правонарушения. После замеров специалисты пришли к выводу, что уровень испарений сероводорода на заводе не выше, чем на любой АЗС. Это не оказывает негативного влияния на качество воздуха и составляет менее 0,002 мг/м3.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 августа стационарный пост в микрорайоне Песочня (Рязань) выявил неоднократные превышения ПДК сероводорода – одного из наиболее пахучих веществ. В сообщении минприроды не указывался «Завод Техно», но PR-служба все равно решила напомнить о себе.

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