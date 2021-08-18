В Рязани зафиксировали превышение выбросов сероводорода

Во вторник, 17 августа, в ночное время стационарным постом в микрорайоне Песочня (Рязань) были выявлены неоднократные превышения ПДК сероводорода – одного из наиболее пахучих веществ.

Об этом на страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» сообщили представители министерства природопользования.

Максимальное превышение зафиксировали в 4.20 утра – составило оно 3,1 ПКДмр. Информация в срочном порядке была направлена в федеральные контрольно-надзорные органы для принятия необходимых мер реагирования.

Также в сообщение говорится:

- К сожалению, мы не уполномочены проводить проверки в отношении предприятий, подлежащих федеральному экологическому надзору, таких как ООО «Завод ТЕХНО». У нас в регионе его осуществляет Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора во взаимодействии с природоохранной прокуратурой.