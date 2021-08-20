Зампред Филиппов назвал источник вонючего воздуха в Рязани

Заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов назвал причину вонючего воздуха в Рязани. По словам высокопоставленного чиновника, с 14 по 19 августа минприроды круглосуточно отслеживало показатели стационарных постов, регулярно все замеряло и брало пробы воздуха.

«Вместе с Роспотребнадзором установлен предположительный источник неприятного запаха на полях в районе деревне Синец Рязанского района. Эта территория используется предприятием, подлежащим федеральному экологическому надзору – в нашем регионе его осуществляет Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора», - отметил Филиппов.

В настоящее время организуется внеплановая проверка этого предприятия.

Кроме того, минприроды сообщило, что воздух в Рязани не настолько загрязнен, чтобы вводить режим ЧС (читать подробнее).

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