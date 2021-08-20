Минприроды: Воздух в Рязани не настолько загрязнен, чтобы вводить режим ЧС.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Воздух в Рязани не настолько загрязнен, чтобы вводить режим ЧС. Об этом сообщило министерство природопользования Рязанской области, отвечая на возмущение одной из рязанок: «Тут люди рядом с вами задыхаются от химических выбросов. Примите меры! Вводите режим ЧС! Молчание только… Как дети в школы пойдут?»
Чиновники минприроды отреагировали и сообщили, что с 16 по 20 августа максимальный уровень концентрации загрязняющих веществ в воздухе составил 3,1 ПДКмр, что «не является основанием для введения режима ЧС».
Ранее активисты общественной организации «Дышим чистым» отметили, что готовы к проведению митингов, если власти и надзорные органы не отреагируют (читать подробнее).
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