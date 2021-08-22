В лесу под Рязанью обнаружили труп солдата-срочника. Фото: Вести-Воронеж.

Под Рязанью нашли труп 18-летнего солдата-срочника из Воронежской области, сообщает телеканал «Вести-Воронеж» со ссылкой на дядю погибшего бойца.

По словам родственника, службу Алексей Руди якобы проходил в Туле, но на учения его отправили в Рязанскую область. Трагедия, по словам мужчины, произошла 22 августа.

«Утром парень созванивался с мамой и сказал, что все хорошо. Но уже через несколько часов семье позвонил командир части и сообщил о смерти… Военные настаивают, что Алексей повесился сам из-за проблем с семьей. Но родные уверены – парня убили», - цитирует родственника телеканал.

По словам дяди, конфликтов с семьей у парня не было. Девушки – тоже. Он хотел пойти в армию, но спустя несколько месяцев службы сказал родным, что это была его ошибка, хотел, чтобы армия быстрее закончилась. Впрочем, в детали не вдавался.

Сослуживцы якобы рассказали командованию, что после звонка маме парень резко изменился в лице и куда-то ушел. Больше живым его не видели…

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