Труп в сарае: в Кораблинском районе обнаружили тело 37-летнего мужчины

Вечером 20 августа в Кораблинском районе обнаружили труп 37-летнего местного жителя. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Тело мужчины без видимых следов криминального характера находился в сарае вблизи собственного дома. Обнаружила труп сожительница, которая и заявила в полицию.

В настоящее время по данному факту Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причина гибели мужчины – суицид.

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