Рязанский митрополит высказался о подтяжках на лице против морщин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о подтяжках на лице против морщин и старости. Одна из радиослушательниц «Логос-Рязань» поделилась, что грустит, когда видит пожилых людей, и очень хочет сохранить молодость как можно дольше: «Грех ли это?»

— С одной стороны – не грех, потому что здоровье - это дар божий. С другой стороны, когда люди все силы бросают на то, чтобы остаться в молодом образе, иногда, честно говоря, становится смешно, — отметил владыка и рассказал историю. — Помню, в 2000-х годах был на каком-то вечере, который устраивала одна компания, и там пела известная еще с советских времен актриса и певица. Ей было уже около 70 лет, но подтяжки и прочие все вещи... если смотреть, сложно было понять, сколько ей лет - 40, 50... Она передвигалась уже тяжеловато, голос еще был, а на лице не было ни морщин, ничего. Но это уже, конечно, перебор.

По словам митрополита, все должно иметь свою меру, разумное употребление косметики для омоложения кожи – хорошо, но когда эта забота становится чрезмерной, то больше похожа на карикатуру.

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