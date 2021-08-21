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Общество21 августа 2021 17:51

Прах рязанского журналиста загоронят на Украине

Павел Гресь хотел чтобы его тело кремировали, а похоронили в могиле матери
Источник:kp.ru
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Рязанский журналист Павел Гресь завещал чтобы его тело кремировали, а прах захоронили в могиле его матери, расположенной на Украине в Суманской области.

Об этом рассказали родные нашего коллеги.

Прощание с Павлом состоялось 21 августа в Николо-Дворянском храме. Почтить его память пришли близкие, друзья и коллеги.

Павел Гресь скончался 19 августа. В мае при медицинском обследовании у журналиста обнаружили рак легкого. Операция была противопоказана, его начали лечить химиотерапией. Из больницы, а затем из дома он продолжал писать статьи на сайт.

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