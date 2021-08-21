Начальник региональной инспекции по охране культурного наследия покидает пост

Начальник Государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев покидает свой пост. Об этом сообщает рязанское бюро «Новой газеты».

Об отставке чиновника нашим коллегам стало известно из «собственных осведомленных источников».

Зайцев приехал в Рязанскую область из столицы. Здесь он стал курировать охрану объектов культурного наследия – в областном минкульте. Позже принял предложение губернатора Николая Любимова и с 2017 года и возглавил профильную структуру.

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