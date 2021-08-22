Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о ситуации в Афганистане.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о ситуации в Афганистане. Один из радиослушателей «Логос-Рязань» сказал, что жалко людей, «может быть без помощи со стороны, они бы сами разобрались?»

— Ситуация такая, что наводит на самые разные мысли, и мыслей может быть очень много, — рассуждает владыка. — Но с другой стороны… Я вспоминаю выражение одного французского богослова, ныне покойного: «Историю творят люди, опьяненные Богом».

По словам митрополита, в Афганистане видна модель соприкосновения светского секулярного мира и других людей. В первом случае, мир, который считает себя эталоном современной жизни, мир со своими бомбами и ракетами, а с другой стороны – люди…

— Люди, у которых есть вера в Бога, у которых есть убеждение, и которые готовы за эти убеждения жизни свои отдавать. И вот к чему это все приводит. Мы видим, что люди, ориентированные исключительно на западные ценности, люди либерального толка могут столкнуться с подобной ситуацией, и сталкиваются. Те же самые ЛГБТ-пары… это не имеет никакого отношения к перспективе жизни на земле. Курс на самоуничтожение который взяла на себя современная западная культура.

Ранее митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался на тему подтяжек на лицах против морщин (читать подробнее).

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