В гаражах Ухоловского района обнаружили труп 39-летнего мужчины

Вечером 21 августа в одном из селений Ухоловского района обнаружили труп 39-летнего местного жителя. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Тело мужчины без видимых следов криминального характера находилось в заброшенных гаражных боксах. Там на него и наткнулись проходившие мимо местные жители.

В настоящее время по данному факту Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причина гибели – суицид. В последнее время мужчина серьезно злоупотреблял спиртным.

Позже появились фотографии с места происшествия, где обнаружили тело.

Ранее сообщалось, что в Кораблинском районе в сарае собственного дома обнаружили труп 37-летнего местного жителя. Наткнулась на тело сожительница (читать подробнее).

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