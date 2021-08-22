Появились фотографии с места происшествия в Ухоловском районе, где нашли труп

В гаражах Ухоловского района обнаружили труп 39-летнего мужчины.

Появились фотографии с места происшествия в Ухоловском районе, где обнаружили труп 39-летнего мужчины.

На тело погибшего наткнулись местные жители, которые проходили мимо. Они сразу же вызвали полицию, а уже те – Следственный комитет (читать подробнее).

По предварительным данным, житель Ухоловского района покончил с собой.

В настоящее время по данному факту Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причина гибели – суицид. В последнее время мужчина серьезно злоупотреблял спиртным.

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