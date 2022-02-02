Последние новости о Елене Логуновой: страшная аналогия и нестыковки в показаниях мужа

Последние новости о Елене Логуновой: две страшные истории и нестыковки в показаниях.

Последние новости о Елене Логуновой: девушку, бесследно исчезнувшую 25 июля 2021 года, продолжают искать. Видимых активных поисков со стороны волонтеров давно уже нет, но продолжают работать оперативники УМВД и следователи Главного следственного управления СК России.

История Елены Логуновой и Ксении Поповой

Несколько дней назад частный детектив Екатерина Шумякина через сториз в Instagram сравнила историю исчезновения Елены Логуновой с историей Мисс-Кузбасс-2010 Ксении Поповой. 10 января ее супруг написал в МВД Москвы заявление о пропаже жены. Мужчина сообщил, что не видел жену аж с 31 августа. В последний день лета та якобы собрала вещи и заявила, что улетает в Дубай.

«А Лена, со слов упыря, отправилась за шмотками», - прокомментировала частный детектив.

Выяснилось, что супруг Ксении – Александр, все время сидел с ребенком и спокойно ждал супругу с отдыха. И так на протяжении нескольких месяцев. В Instagram с аккаунта жены он отправлял редкие, но позитивные сообщения. Мол, все хорошо…

«Упырь живет своей жизнью, не ищет жену, ждет, когда Лена якобы нагуляется и вернется. С его же слов…» - продолжает Шумякина.

30 января заместитель начальника отдела московского метро Александр Попов сознался в убийстве жены Ксении, написал явку с повинной и внезапно перешел в разряд обвиняемых. По предварительным данным, во время ссоры из-за ревности он дважды ударил супругу, расчленил, а останки тела вынес в черных мешках и утопил в реке Десне.

«Внезапно перешедшего в разряд обвиняемых… В истории Лены будет также. Уверена. К сожалению. Когда люди узнают то, что знаю я, в тебя будет плевать каждая собака в Рязани. А люди узнают. Нужно еще немного времени. Я верю в московский СК, они обязательно доведут дело до логического конца. Как на фото [прикрепила картинку закованных в наручники рук]», - написала Екатерина Шумякина.

Все нестыковки в показаниях установлены

К настоящему времени известно, что следствие по делу об исчезновении Елены Логуновой продлили еще на три месяца. У мамы пропавшей девушки – Наталии Кошелевой претензий к работе следствия пока нет.

«Тем не менее она полагает, что необходимо сосредоточить все силы на причастности Логунова Александра к совершению преступления», - отметил представитель семьи адвокат Максим Калинов.

Кроме того, 31 января Елены Логуновой – Наталия Кошелева, в очередной раз направила обращение в Следственный комитет России с требованием арестовать мужа девушки – Александра Логунова, чтобы допросить его в качестве подозреваемого и обвиняемого.

По ее словам, все нестыковки в показаниях Логунова Александра следствие уже установило.

«Данное обращение не первое, как и требование арестовать Логунова Александра, но лично я уверен, что данные обращения, а также иные наши действия обязательно принесут результат и преступление обязательно раскроют. В этом, на мой взгляд, нет сомнений, о чем всегда и говорил», - подчеркнул адвокат.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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