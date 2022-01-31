Последние новости о Елене Логуновой: У мамы пропавшей Елены Логуновой пока нет претензий к работе следствия.

По делу об исчезновении Елены Логуновой продолжает работать целая следственная группа с участием нескольких следователей ГСУ СК России. Об этом «КП-Рязань» сообщил адвокат семьи пропавшей девушки Максим Калинов.

«Со слов Кошелевой Наталии [мама Елены Логуновой] в настоящее время претензий к работе следствия у нее нет. Тем не менее она полагает, что необходимо сосредоточить все силы на причастности Логунова Александра к совершению преступления», - отметил представитель семьи.

Ранее сообщалось, что следствие установило все нестыковки в показаниях мужа Елены – Александра Логунова (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).