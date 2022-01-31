Последние новости о Елене Логуновой: следствие установило все нестыковки в показаниях мужа

Последние новости о Елене Логуновой: 31 января мама бесследно исчезнувшей рязанки Елены Логуновой – Наталия Кошелева, в очередной раз направила обращение в Следственный комитет России с требованием арестовать мужа девушки – Александра Логунова, чтобы допросить его в качестве подозреваемого и обвиняемого.

«Кошелева Наталия и ее супруг полагают, что именно Логунов Александр совершил в отношении Логуновой Елены преступление. Кроме того, со слов матери девушки, все нестыковки в показаниях Логунова Александра следствие установило, - сообщил «КП-Рязань» адвокат семьи Максим Калинов. - Данное обращение не первое, как и требование арестовать Логунова Александра, но лично я уверен, что данные обращения, а также иные наши действия обязательно принесут результат и преступление обязательно раскроют. В этом, на мой взгляд, нет сомнений, о чем всегда и говорил».

Кроме того, стало известно, что у мамы Елены Логуновой - Наталии Кошелевой, к настоящему времени нет претензий к работе следственной группы (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).