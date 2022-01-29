Следствие по делу пропавшей рязанки Елены Логуновой продлили на три месяца. Фото: соцсети.

Следственный комитет продлил сроки расследования по делу пропавшей рязанки Елены Логуновой. Об этом мама девушки – Наталия Кошелева – сообщила на своей странице в Instagram.

Женщина опубликовала пост с цитатой писателя Василия Шукшина: «Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь».

В комментариях подписчики поинтересовались, есть ли какие-нибудь новости о Елене. Кошелева сообщила, что следствие по делу об исчезновении дочери продлили на три месяца.

Елена Логунова вышла из своего дома на улице Черновицкой 25 июля 2021 года. С тех пор о местонахождении девушки ничего не известно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»).