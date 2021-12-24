Последние новости о Елене Логуновой: детектив прояснила ситуацию с загадочным исчезновением

Последние новости о Елене Логуновой:нет ни одного свидетеля в Рязани, который бы видел девушку 25 июля или позднее.

Последние новости по делу Елены Логуновой на 24 декабря 2021 года: частный детектив Екатерина Шумякина вместе с мамой пропавшей рязанки Елены Логуновой – Наталией Кошелевой решили «прекратить вакханалию», связанную с многочисленными вбросами, которые касаются семьи Елены и ситуации с исчезновением в целом.

О психической болезни мамы Елены Логуновой – Наталии Кошелевой

«У Наташи нет никаких диагнозов. В отделении психиатрии она никогда не лежала, на учете в психоневрологическом отделении не состоит».

Ранее о психических расстройствах Наталии сказали представители семьи Логуновых в эфире одного из федеральных каналов.

Последние встреча и разговор Елены Логуновой с мамой

«Последний раз Наташа видела Лену 22-23 июля, а 24 июля они общались только по телефону, так как Наташа в тот день находилась в Белоомуте (поселок в Луховицком районе Московской области – Ред.»

Мама Елены уверена, что утром 25 июля она разговаривала именно с дочерью. В целом разговор был хорошим и мама Лены успокоилась. В 11:30 Наташа звонила Лене, но телефон был выключен. Телефон Лены Логуновой выключился в 09:00 и больше не включался»;

О видеокамерах во дворе и других улицах

«К «умному» домофону [на подъезде, где жила Елена Логунова] камера не подключена. Есть камера на фасаде дома, но на камеру Елена не попала, также как и на другие камеры, расположенные вблизи дома и других улицах. Если бы Лена выходила из дома, то камера [на фасаде] ее бы «засекла»».

О свидетелях

«Нет ни одного свидетеля в Рязани, который бы видел Лену Логунову 25 июля или позднее»;

О детях Елены Логуновой

«Дочерей Елены Логуновой не отдают [находятся у родителей мужа – Александра Логунова]. Один раз [родители Логунова] предложили [родителям Елены] придти пообщаться в их квартире, и в их присутствии»;

О месте, где может находиться Елена Логунова по мнению поисковика

«Мы с Наташей считаем, что территория, которую нашел волонтер Станислав Коровин, никакого отношения к Лене, как и к семье Логуновых не имеет. Если Станислав считает, что там могут удерживать Лену, то лучшее что он может сделать, это сообщить данную информацию в Следственный комитет».

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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