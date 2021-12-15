«Возможно, что Елена Логунова жива»: поисковик нашел закрытую промзону, где могут держать девушку

Возможно, что рязанка Елена Логунова, бесследно исчезнувшая летом 2021 года, жива. Такое предположение озвучил в прямом эфире канала «Правдорубов» активист Станислав Коровин. По его словам, 26-летняя рязанская девушка может находиться недалеко от своего дома – на охраняемой территории.

«В этом районе [промышленная зона] я был примерно шесть раз, плюс этот район очень сильно бился экстрасенсами, но это ладно, - рассказывает рязанский поисковик. - Там есть непонятная территория, скрытая от всех глаз, или ферма. Там могут держать не только Лену, но и еще несколько человек. Возможно, она жива… Там кругом камеры, думаю, есть скрытая ГБР (группа быстрого реагирования). В этом же районе находится незаконная врезка в бензопровод. Все охраняется собаками, видеокамерами…»

По словам Коровина, так называемая «ферма» серьезно охраняется. С одной стороны она скрыта гаражами, с другой - мастерской.

«Но зачем какой-то гранитной мастерской от 10 до 15 немецких овчарок, камер около 40 штук, серьезные прожекторы, площадки для досмотра при въезде и выезде... Есть информация, что это место относится к семье Логуновых», - отметил поисковик.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!