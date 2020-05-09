Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 9 мая: 1475 человек заражены, 85 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 9 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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Целый ряд новостей 9 мая, конечно, связан с Днем Победы в условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

В частности, опубликована программа праздничных мероприятий, которые пройдут в онлайн-режиме. Это акции «Бессмертный полк», «Нам есть кем гордиться», «Синий платочек» и другие. А, например, в рамках проекта «Окна Победы» рязанцам предлагают тематически украсить окна своих жилищ.

Кроме того, к 75-летию Победы в Рязани откроют парк военной техники. Танки и другие машины (власти заявили о 12 единицах техники) навечно останутся в сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию на улице Октябрьской. Утром 9 мая на час, пока будет идти колонна, перекроют близлежащий путепровод.

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По состоянию на 9 мая, 01.00 в официальной статистике по Рязанской области значатся 1475 случаев COVID-19. Положительные тесты еще 85 человек находятся на повторном исследовании Роспотребнадзора.

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Опергруппа сообщила, как пациенты с коронавирусной инфекцией переносят заболевание. Состояние 50 человек медики оценивают как тяжелое, причем шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в медучреждениях, по последним данным, находится 221 человек с COVID-19. Остальные, у кого болезнь протекает в легкой форме, лечатся дома под дистанционным контролем врачей.

С начала пандемии 178 человек выписаны. 12, к сожалению, умерли, но именно коронавирусная инфекция значится причиной смерти пяти из них.

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Кстати, рязанские медики, как и их коллеги по всей стране и за ее пределами, сами подвергаются риску заражения коронавирусом. Накануне стало известно, что «около 45» специалистов сами стали пациентами. Информацию озвучил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Так, на карантин вынуждены были закрыть роддом №2, и роддом №1 временно остался единственным акушерским стационаром в городе. Люди бурно реагируют на эти события, а ответы минздрава устраивают далеко не всех (подробнее).

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По последним данным о географии распространении COVID-19 на 1.00 8 мая, из 1560 людей с подтвержденным или условно подтвержденным диагнозом больше половины (850) выявили в Рязани. За ней следует Рязанский район со 116 заболевшими. Среди населенных пунктов за пределами областного центра выделяются Новомичуринск и Михайлов – 46 и 45 известных случаев заражения соответственно.

Каждый день на карте коронавируса появляются новые точки. 8 мая это были населенные пункты:

- Совхоз Рязанский (Рязанский район),

- Добрые Пчелы (Захаровский район),

- Желудево (Шиловский район),

- Рязанские Сады (Старожиловский район)

- Ковалинка (Кораблинский район).

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Есть и статистика отдельно по районам Рязани (в скобках изменение за сутки):

- Московский район – 332 (+12) случая заражения;

- Октябрьский район – 214 (+11);

- Железнодорожный район – 183 (+26);

- Советский район – 121 (+6).