2020-05-08T12:23:18+03:00
Общество

Минздрав назвал сроки открытия роддома №2 в Рязани

Роддом №1 с 75 койками остался единственным акушерским стационаром полумиллионного города, что не могло не взволновать рязанок
Антон КОНОВАЛОВ
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Роддом №2 в Рязани пострадал от пандемии коронавируса как раз в тот момент, когда оказались закрыты еще два акушерских стационара. Фото: минздрав Рязанской области.Роддом №2 в Рязани пострадал от пандемии коронавируса как раз в тот момент, когда оказались закрыты еще два акушерских стационара. Фото: минздрав Рязанской области.
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Роддом №2 в Рязани планируют открыть после дезинфекции в течение 10-12 дней. Об этом областной минздрав сообщил 7 мая, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

Напомним, прием рожениц в акушерском стационаре на улице Стройкова приостановили из-за заражения коронавирусом трех работников. После этого роддом №1 на улице Новоселов остался единственным в городе медучреждением такого профиля, так как областной перинатальный центр тоже закрылся на санитарную обработку, а роддом №4 на улице Крупской готовят для женщин с подозрением на COVID-19.

Такие события не могли не спровоцировать бурные обсуждения. Следуя простой логике, люди опасаются нехватки мест и «скученности» пациенток в условиях пандемии.

- «Скученности нет. Ежедневно министерство проводит мониторинг службы родовспоможения. Число родов (в роддоме №1 - Ред.) выросло в два раза. В отделении патологии развернуты резервные места для пациенток. Увеличен штат врачей. Медицинскую помощь женщинам высокой группы риска и новорожденным детям оказывают медицинские бригады перинатального центра», - заверили в минздраве.

Рязанки, очевидно, ответом не удовлетворились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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