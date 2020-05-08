По улицам Рязани 9 мая пройдет военная техника – движение перекроют
9 мая на нескольких улицах Рязани временно ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, с 10:00 до 11:00 приостановят движение автомобилей на путепроводе «Приокский». По информации властей, причина ограничения - прохождение колонн с военной техникой.
«Администрация города просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений движения», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что 12 мая на целый месяц закроют движение по улице Сенной (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU