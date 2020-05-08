По улицам Рязани 9 мая пройдет военная техника – движение перекроют

8 Май 2020 2020-05-08T15:03:34+03:00

Городские чиновники просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам

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9 мая на нескольких улицах Рязани временно ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, с 10:00 до 11:00 приостановят движение автомобилей на путепроводе «Приокский». По информации властей, причина ограничения - прохождение колонн с военной техникой.

«Администрация города просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений движения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что 12 мая на целый месяц закроют движение по улице Сенной (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU