2020-05-08T15:03:34+03:00
Общество

По улицам Рязани 9 мая пройдет военная техника – движение перекроют

Городские чиновники просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам
Яков РЫКОВ
Поделиться:
По улицам Рязани 9 мая пройдет военная техника – движение перекроют.По улицам Рязани 9 мая пройдет военная техника – движение перекроют.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

9 мая на нескольких улицах Рязани временно ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, с 10:00 до 11:00 приостановят движение автомобилей на путепроводе «Приокский». По информации властей, причина ограничения - прохождение колонн с военной техникой.

«Администрация города просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений движения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что 12 мая на целый месяц закроют движение по улице Сенной (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани откажутся от «разрывного» графика общественного транспорта
Мэрия обновила данные по самым инфицированным районах Рязани
По улицам Рязани 9 мая пройдет военная техника – движение перекроют
Министр спорта Фролов провел ночное дежурство на Карантинном посту
На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще пять точек
Детский омбудсмен Екатерина Мухина решила выдвигаться в Рязанскую облдуму
Минздрав назвал сроки открытия роддома №2 в Рязани
В Рязани бойцовский пес едва не разорвал дворнягу во время выгула
Коронавирус в Рязани: власти прокомментировали возможность открытия детских садов
В Рязани продезинфицировали территорию вокруг памятников и мемориалов воинам
Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, подтвердили – у 79
В «Наташкином парке» Рязани установят почти 150 метров радиусных скамеек
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 8 мая 8.30: под наблюдением 2354 человек
Управляющий рязанским Сбербанком поздравил ветеранов с 75-летием Победы
В Рязань дополнительно начали поступать аппараты ИВЛ
Под Рязанью в Оке ищут тело утонувшего человека
Первый замглавы МЧС России: Летом в Рязанской области возможны торфяные пожары
Росгвардия отменила плановые проверки рязанских ЧОПов до конца года
Коронавирус в Рязани: данные по зараженным в районах города на утро 8 мая
Коронавирус в Рязани: тяжело больных пациентов увеличилось на несколько десятков
В Рязани раскрыли схему по превращению импортной буйволятины в говядину
Глава рязанского Роспотребнадзора: Ситуация по коронавирусу в регионе остается сложной