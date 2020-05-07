В Рязани на месяц закроют движение по улице Сенной

7 Май 2020 2020-05-07T17:01:19+03:00

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В Рязани с 8.00 12 мая до 0.00 11 июня планируется перекрыть движение по улице Сенной от перекрестка с Первомайским проспектом до перекрестка с улицей Семинарской. Временные неудобства связаны с проведением капитального ремонта на тепловых сетях.

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что на время ремонтных работ на данном участке установят соответствующие дорожные знаки, а котлованы огородят.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU