В Рязани на месяц закроют движение по улице Сенной
В Рязани с 8.00 12 мая до 0.00 11 июня планируется перекрыть движение по улице Сенной от перекрестка с Первомайским проспектом до перекрестка с улицей Семинарской. Временные неудобства связаны с проведением капитального ремонта на тепловых сетях.
Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что на время ремонтных работ на данном участке установят соответствующие дорожные знаки, а котлованы огородят.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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