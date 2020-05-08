День Победы и «Бессмертный полк» в Рязани онлайн: программа мероприятий, где посмотреть и как участвовать
Появилась онлайн-программа основных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для рязанцев подготовили многочисленные виртуальные акции и фестивали, участвовать в которых смогут все желающие.
Программа мероприятий на 9 мая 2020 года в Рязани:
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕТНЫЙ ПОЛК»
Где посмотреть: сайт «Бессмертного полка» или в соцсетях по хештегу #бессмертныйполкдома.
Как участвовать в «Бессмертном полку» в Рязани: сфотографируйтесь с портретом родного солдата, расскажите свою историю, снимите видео и опубликуйте пост на своей странице в соцсетях Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм – с хэштегом #бессмертныйполкдома (читать подробнее).
Зарегистрироваться и рассказать свою историю можно уже сейчас.
РЯЗАНСКАЯ АКЦИЯ «НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!»
Видеоролики о земляках - героях Великой Отечественной войны.
Где посмотреть - социальные сети.
ПРОЕКТ «ОКНА ПОБЕДЫ»
Всей семьей украсим наши окна к празднику.
Где посмотреть: искать в соцсетях по хештегу #окнапобеды
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
Участники акции публикуют в интернете видео с исполнением песни или вальса под мелодию #синийплаточек
Где посмотреть: искать в соцсетях.
МАРАФОН «ВЕЛИКИЕ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Каждый может записать песни о войне, поздравления #великиепеснивеликойпобеды
Где посмотреть: искать в социальных сетях.
Кроме того, рязанцев ожидает:
10:00 - обращение президента России Владимира Путина;
12:00 - акция «Поем двором». Рязанцам предлагают вместе с «Фронтовыми бригадами» исполнить из окон квартир и домов песни военных лет.
Где посмотреть: искать в соцсетях по хештегу #поемдвором
13:00 - фестиваль искусств «Рязань. Весна. Победа!»
Артисты города и области представляют свое творчество в честь Дня Победы
Где посмотреть: в социальных сетях, в группах «Культура и туризм в Рязанской области», «Вездекультура».
19:05 - акция «Поем "День Победы"»
Вместе со всей страной рязанцам предлагают с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла у своих окон исполнить песню «День Победы».
Где посмотреть: искать в соцсетях по хештегу #поемденьпобеды
22:00 - акция «Фонарики Победы»
Рязанцы могут зажечь в окнах фонарики, свечи и вспомнить всех тех, кто защищал Родину, почувствовать единение, находясь дома.
Где посмотреть: социальные #фонарикипобеды.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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