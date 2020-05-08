2020-05-08T11:10:17+03:00
Общество

День Победы и «Бессмертный полк» в Рязани онлайн: программа мероприятий, где посмотреть и как участвовать

Рязанцам подготовили программу мероприятий для празднования Дня Победы онлайн и участия в «Бессмертном полку»
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День Победы и «Бессмертный полк» в Рязани онлайн: программа мероприятий, где посмотреть и как участвовать.День Победы и «Бессмертный полк» в Рязани онлайн: программа мероприятий, где посмотреть и как участвовать.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Появилась онлайн-программа основных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для рязанцев подготовили многочисленные виртуальные акции и фестивали, участвовать в которых смогут все желающие.

Программа мероприятий на 9 мая 2020 года в Рязани:

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕТНЫЙ ПОЛК»

Где посмотреть: сайт «Бессмертного полка» или в соцсетях по хештегу #бессмертныйполкдома.

Как участвовать в «Бессмертном полку» в Рязани: сфотографируйтесь с портретом родного солдата, расскажите свою историю, снимите видео и опубликуйте пост на своей странице в соцсетях Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм – с хэштегом #бессмертныйполкдома (читать подробнее).

Зарегистрироваться и рассказать свою историю можно уже сейчас.

РЯЗАНСКАЯ АКЦИЯ «НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

Видеоролики о земляках - героях Великой Отечественной войны.

Где посмотреть - социальные сети.

ПРОЕКТ «ОКНА ПОБЕДЫ»

Всей семьей украсим наши окна к празднику.

Где посмотреть: искать в соцсетях по хештегу #окнапобеды

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»

Участники акции публикуют в интернете видео с исполнением песни или вальса под мелодию #синийплаточек

Где посмотреть: искать в соцсетях.

МАРАФОН «ВЕЛИКИЕ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Каждый может записать песни о войне, поздравления #великиепеснивеликойпобеды

Где посмотреть: искать в социальных сетях.

Кроме того, рязанцев ожидает:

10:00 - обращение президента России Владимира Путина;

12:00 - акция «Поем двором». Рязанцам предлагают вместе с «Фронтовыми бригадами» исполнить из окон квартир и домов песни военных лет.

Где посмотреть: искать в соцсетях по хештегу #поемдвором

13:00 - фестиваль искусств «Рязань. Весна. Победа!»

Артисты города и области представляют свое творчество в честь Дня Победы

Где посмотреть: в социальных сетях, в группах «Культура и туризм в Рязанской области», «Вездекультура».

19:05 - акция «Поем "День Победы"»

Вместе со всей страной рязанцам предлагают с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла у своих окон исполнить песню «День Победы».

Где посмотреть: искать в соцсетях по хештегу #поемденьпобеды

22:00 - акция «Фонарики Победы»

Рязанцы могут зажечь в окнах фонарики, свечи и вспомнить всех тех, кто защищал Родину, почувствовать единение, находясь дома.

Где посмотреть: социальные #фонарикипобеды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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