2020-05-07T14:11:19+03:00
Общество

Окна Победы в Рязани: школьников привлекли к патриотической акции

Для участия детям необходимо подготовить украшения или рисунки для окна на тему 9 мая
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Окна Победы в Рязани: школьников привлекли к патриотической акции.Окна Победы в Рязани: школьников привлекли к патриотической акции.
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Ученики рязанских школ №№3 и 49 присоединились к акции #Окна_Победы. Они превращают окна своих квартир в галерею памяти, а фотографии публикуют в социальных сетях с соответствующими хештегами, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Для участия необходимо подготовить украшения или рисунки для окна на тему: «9 мая – День Победы!», «75 лет Великой Победы!» со словами благодарности, оформить ими окна своих квартир и домов, затем выложить фотографии в социальных сетях с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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