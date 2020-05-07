Окна Победы в Рязани: школьников привлекли к патриотической акции

7 Май 2020 2020-05-07T14:11:19+03:00

Для участия детям необходимо подготовить украшения или рисунки для окна на тему 9 мая

Изменить размер текста: A A

Ученики рязанских школ №№3 и 49 присоединились к акции #Окна_Победы. Они превращают окна своих квартир в галерею памяти, а фотографии публикуют в социальных сетях с соответствующими хештегами, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Для участия необходимо подготовить украшения или рисунки для окна на тему: «9 мая – День Победы!», «75 лет Великой Победы!» со словами благодарности, оформить ими окна своих квартир и домов, затем выложить фотографии в социальных сетях с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

К 75-летию Победы в Рязани откроют парк военной техники

Экспонатами музея под открытым небом станут 12 танков и спецмашин (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU