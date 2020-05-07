К 75-летию Победы в Рязани откроют парк военной техники

7 Май 2020 2020-05-07T14:12:10+03:00

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В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова в областном центре создадут парк военной техники.

Технику, переданную Министерством обороны РФ, презентуют рязанцам 9 мая. Колонна пройдет по всем районам города, после чего танки и прочие машины припаркуются на вечную стоянку в сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию на улице Октябрьской (поселок Приокский).

- Всего в регион передано 12 единиц техники, - рассказал губернатор. – Это позволит создать первый в Рязанской области парк военной техники. Даже в сложившихся обстоятельствах ограничений было бы неправильно лишить праздника ветеранов, всех, кто связан с военной профессией и чтит подвиги земляков. Технику провезут к месту стоянки под музыкальное сопровождение, так чтобы рязанцы смогли ее увидеть с балконов.

В парке разместят танки Т-72 и Т-64, специальные машины БМП-1, БРДМ-2 (оснащена противоракетным комплексом «Конкурс»), РСЗО «Град» на базе грузовиков ЗИЛ-131 и «Урал», зенитную установку ЗУ 23-2, самоходную артиллерийскую установку 2СЗ «Акация», миномет и гаубицу М30 и др.

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ИСТОЧНИК KP.RU