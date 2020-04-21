Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 21 апреля: 289 человек заражены, еще 27 сдали положительный тест, двое умерли

Продолжаем следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области. На час ночи 21 апреля в регионе 289 человек заражены COVID-19, еще 27 человек сдали положительно первый тест. Поправились и выписаны девять человек.

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К сожалению, 20 апреля стало известно, что в Рязани умерли первые пациенты с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщила опергруппа правительства Рязанской области. Скончались 67-летний мужчина с диагнозом пневмония и 51-летняя женщина (читать подробнее).

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Также 20 апреля в регионе еще в двух районах выявили коронавирус. Список районов Рязанской области, где впервые обнаружили вирус, пополнился Милославским (1 человек) и Чучковским (2 человека). Читать полный список населенных пунктов Рязанской области, где выявили коронавирус.

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Еще раз отметим, что в Рязанской области 316 человек с подтвержденным и условно подтвержденным (положительный первый тест) диагнозом COVID-19. 75 из них находятся в больницах.

Состояние 22 госпитализированных пациентов – удовлетворительное, 40 – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся тринадцать человек, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (58 лет, 65 лет и два человека по 66 лет). Днем ранее больных с тяжелой формой было одиннадцать (подробнее).

Остальные заболевшие переносят болезнь в легкой форме

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Рязанцы продолжают поддерживать друг друга в борьбе с распространением COVID-19. На одном из каналов в YouTube появился клип на песню «Коронавирус в Рязани не пройдет», в котором авторы призывают жителей города соблюдать режим самоизоляции.

А известный фотограф Олег Буцкий для поддержания морального духа рязанцев выложил в сеть ролик с красотами нашего региона.

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Об этом стало известно после совещания в администрации областного центра (подробности).