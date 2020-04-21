21 Апр 2020 2020-04-21T15:01:36+03:00

Коронавирус в Рязани: еще шесть человек излечились от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно последней официальной информации о коронавирусе в Рязани, десять человек подключены к аппаратам ИВЛ

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21 апреля в Рязани излечились от коронавируса еще шесть человек, сообщает оперативная рабочая группа. Всех их уже выписали из больниц.

Таким образом, в настоящее время в Рязанской области 15 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19, но они здоровы.

Продолжают находиться в больницах Рязани 94 пациента с коронавирусом, из них шестеро детей. Состояние 24 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 60 человек - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся десять пациентов, из них пятеро - 58, 65, двое по 66 лет, 83 года — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Об этом стало известно после совещания в администрации областного центра (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU