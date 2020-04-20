Клубящийся туман с высоты птичьего полета: рязанец Олег Буцкий поделился красотой раннего утра

20 Апр 2020 2020-04-20T20:29:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязань, как и вся России, продолжает жить в условиях самоизоляции. В обстановке пандемии горожане (а в квартирах изоляция проходит еще болезненнее) стараются поддерживать друг друга.

Рязанский фотограф Олег Буцкий выложил в сеть двухминутных видеоролик с красотами Рязанской области, снятыми с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.

Съемка этого мини-фильма длилась в течение года. Сложности заключались в том, что для получения максимально насыщенных красок на каждую точку Олег приезжал к рассвету. Пощупово, Пронск, Старая Рязань, Кирицы, достопримечательности окской поймы и, конечно, Рязань – раскроются перед зрителем в новых ракурсах.

- Мне очень хотелось в атмосфере всеобщего нагнетания обстановки дать людям чего-то позитивного, - рассказывает Олег Букций. – Получился вот такой небольшой сюжет, который позже станет частью большого фильма, в который войдут и много других, не менее красивых мест Рязанской области. Этим видео, я еще раз хотел напомнить, насколько красива и очаровательна Рязанская земля. Когда-нибудь эта самоизоляция закончится. И было бы здорово, вернувшись к нормальной жизни, наконец научиться ценить и беречь – природу, архитектуру, дорогих и близких людей.

Рязань с высоты птичьего полета..Автор Олег Буцкий.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский фотограф колесит ночами по мещерским лесам

Все ради того, чтобы поймать падающие звезды (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU