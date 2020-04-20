2020-04-20T20:29:40+03:00
Общество

Клубящийся туман с высоты птичьего полета: рязанец Олег Буцкий поделился красотой раннего утра

В условиях самоизоляции горожане стараются поддерживать друг друга
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Фото: Олег БУЦКИЙ.Фото: Олег БУЦКИЙ.
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Рязань, как и вся России, продолжает жить в условиях самоизоляции. В обстановке пандемии горожане (а в квартирах изоляция проходит еще болезненнее) стараются поддерживать друг друга.

Рязанский фотограф Олег Буцкий выложил в сеть двухминутных видеоролик с красотами Рязанской области, снятыми с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.

Съемка этого мини-фильма длилась в течение года. Сложности заключались в том, что для получения максимально насыщенных красок на каждую точку Олег приезжал к рассвету. Пощупово, Пронск, Старая Рязань, Кирицы, достопримечательности окской поймы и, конечно, Рязань – раскроются перед зрителем в новых ракурсах.

- Мне очень хотелось в атмосфере всеобщего нагнетания обстановки дать людям чего-то позитивного, - рассказывает Олег Букций. – Получился вот такой небольшой сюжет, который позже станет частью большого фильма, в который войдут и много других, не менее красивых мест Рязанской области. Этим видео, я еще раз хотел напомнить, насколько красива и очаровательна Рязанская земля. Когда-нибудь эта самоизоляция закончится. И было бы здорово, вернувшись к нормальной жизни, наконец научиться ценить и беречь – природу, архитектуру, дорогих и близких людей.

Рязань с высоты птичьего полета..Автор Олег Буцкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Клубящийся туман с высоты птичьего полета: рязанец Олег Буцкий поделился красотой раннего утра
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