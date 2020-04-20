Клубящийся туман с высоты птичьего полета: рязанец Олег Буцкий поделился красотой раннего утра
Рязань, как и вся России, продолжает жить в условиях самоизоляции. В обстановке пандемии горожане (а в квартирах изоляция проходит еще болезненнее) стараются поддерживать друг друга.
Рязанский фотограф Олег Буцкий выложил в сеть двухминутных видеоролик с красотами Рязанской области, снятыми с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.
Съемка этого мини-фильма длилась в течение года. Сложности заключались в том, что для получения максимально насыщенных красок на каждую точку Олег приезжал к рассвету. Пощупово, Пронск, Старая Рязань, Кирицы, достопримечательности окской поймы и, конечно, Рязань – раскроются перед зрителем в новых ракурсах.
- Мне очень хотелось в атмосфере всеобщего нагнетания обстановки дать людям чего-то позитивного, - рассказывает Олег Букций. – Получился вот такой небольшой сюжет, который позже станет частью большого фильма, в который войдут и много других, не менее красивых мест Рязанской области. Этим видео, я еще раз хотел напомнить, насколько красива и очаровательна Рязанская земля. Когда-нибудь эта самоизоляция закончится. И было бы здорово, вернувшись к нормальной жизни, наконец научиться ценить и беречь – природу, архитектуру, дорогих и близких людей.
Рязань с высоты птичьего полета..Автор Олег Буцкий.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанский фотограф колесит ночами по мещерским лесам
Все ради того, чтобы поймать падающие звезды (подробности).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»