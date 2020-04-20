У нас живет сознательный народ: в сети появился клип про коронавирус в Рязани
На одном из каналов в YouTube появился клип на песню «Коронавирус в Рязани не пройдет», в котором авторы призывают жителей города соблюдать режим самоизоляции.
Ролик смонтировали из нарезок видео, которые распространяла опергруппа, волонтеры и телевизионные СМИ Рязанской области.
В песне, в частности, такие слова:
Рязань - столица славных ВДВ!
Коронавирус выжить здесь не сможет
У нас живет сознательный народ
И он врачам бороться с вирусом поможет.
Весь сюжет произведения построен по мотивам песни «Рязань - столица ВДВ», в духе советской эстрады.
Клип про коронавирус в Рязани.Источник: YouTube
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ИСТОЧНИК KP.RU