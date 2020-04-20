2020-04-20T11:54:34+03:00
Коронавирус Covid-19

У нас живет сознательный народ: в сети появился клип про коронавирус в Рязани

Ролик смонтировали из нарезок видео, которые распространяла опергруппа, волонтеры и телевизионные СМИ
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У нас живет сознательный народ: в сети появился клип про коронавирус в Рязани. Фото: стоп-кадр YouTube.У нас живет сознательный народ: в сети появился клип про коронавирус в Рязани. Фото: стоп-кадр YouTube.
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На одном из каналов в YouTube появился клип на песню «Коронавирус в Рязани не пройдет», в котором авторы призывают жителей города соблюдать режим самоизоляции.

Ролик смонтировали из нарезок видео, которые распространяла опергруппа, волонтеры и телевизионные СМИ Рязанской области.

В песне, в частности, такие слова:

Рязань - столица славных ВДВ!

Коронавирус выжить здесь не сможет

У нас живет сознательный народ

И он врачам бороться с вирусом поможет.

Весь сюжет произведения построен по мотивам песни «Рязань - столица ВДВ», в духе советской эстрады.

Клип про коронавирус в Рязани.Источник: YouTube

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ИСТОЧНИК KP.RU

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