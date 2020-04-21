Где есть коронавирус в Рязани и области: география распространения на 21 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T14:50:56+03:00

В Рязани случаев COVID стало больше на 41%, в Касимове – в три раза

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21 апреля 2020 года появились новые данные о географии распространения коронавируса по территории Рязанской области. В списке учитываются 77 новых случаев - как подтвержденных, так и условно подтвержденных, о которых стало известно во вторник. Напомним, за сутки общее число заболевших выросло с 316 до 393, включая 15 выздоровевших и двух погибших.

Рассказываем, где есть коронавирус. В Рязани тесты на COVID-19 оказались положительными сразу у 59 человек, а это означает прибавку сразу на 41%! В Касимове за счет новых четырех новых случаев общее число увеличилось в три раза.

На карте коронавируса также появились новые точки - село Старолетово (Рыбновский район) и поселок Лесной (Шиловский район).

С полной статистикой предлагаем ознакомиться ниже.

- Рязань - 202 (+59);

- Рязанский район - 31: Заокское сельское поселение - 22, Подвязье - 2, Дядьково - 1, Секиотово - 1, Насурово - 1, Рожке - 1, Абрютино - 3;

- Скопинский район – 24: Павелец - 8, Ильинка - 7, Клекотки - 2, Нагиши - 1, Шелемишево - 1, Отрада - 1, Побединка - 2, Горлово - 1, Петрушино - 1.

- Скопин - 9 (+2);

- Михайловский район - 13 (+1): Октябрьский - 6 (+1), Стрелецкие выселки - 2, Первомайский - 1, Красное - 1, Березово - 1, Козловка - 1, Фирюлевка - 1;

- г. Михайлов - 22 (+2);

- Пронский район - 14 (+2): Пронск - 2 (+1), Нововомичуринк - 11 (+1), Погореловка - 1;

- Рыбновский район - 15 (+3): Рыбное - 4 (+2), Старое Батурино - 1, Горяйново - 3, Глебково-3, Высокое-2, Пощупово-1, Старолетово-1;

- Захаровский район - 8: Безлычное - 3, Смена - 3, Поливаново - 1, Плахино - 1;

- Спасск – 7 (+1);

- Сасовский район - 5: Фроловское - 1, Сотницыно - 1, Кузьминки - 1, Молодежное - 1, Алешино - 1;

- Сасово - 8 (+1);

- Шацкий район - 7: Шацк - 4, Казачья Слобода - 3;

- Клепиковский район - 4: все - Аверкиево;

- Касимовский район - 6 (+1): Телебукино - 2, Клетино - 1, Щербатовка - 1, Подлипки - 2

- Касимов – 6 (+4);

- Александро-Невский район - 1: Александро-Невский;

- Сараевский район - 2: Красная Вершина, Сараи.

- Ряжский район - 2: оба в Ряжске.

- Ермишинский район - 1: Ермишь.

- Чучковский район - 2: оба в Чучкове;

- Милославский район - 1: Бугровка;

- Путятинский район - 1: Глебово;

- Шиловский район - 2 (+1): Лесной- 1, Шилово - 1;

ИСТОЧНИК KP.RU