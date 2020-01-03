Сала мало, визга много: подводим итоги года свиньи в Рязани

2019 год – чем он запомнится рязанцам? Новогодняя столица, арест главы администрации Рязани, форум древних городов, проблемы с мусором, массовая гибель птиц, появление новых объектов регионального значения. И снова – Новогодняя столица. Что останется от года свиньи? Вспоминаем, думаем, планируем.

В самом начале января стало известно, что Рязань выбрана в качестве «Новогодней столицы России-2020». Позже этот проект, инициируемый федеральным Минкультом, только разрастался, приведя к множеству обсуждений и событий. Почетный статус стал бы девизом всего года, кабы не отвлекали от него текущие неурядицы и ЧП.

КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Одной из «звезд Новогодней столицы» должен был стать тогдашний градоначальник Рязани Сергей Карабасов. Но не срослось. После скандала с новой детской площадкой в Лесопарке, которую то ли установили, то ли нет, глава горадминистрации сначала покинул пост, а затем оказался в СИЗО. Там он находится и поныне.

Обезглавленная Рязань тем временем жила своей жизнью. Готовилась к лету, обсуждала вылезшие из-под снега залатанные дороги. В этот момент одна из них и взбрыкнула.

В прямом смысле: 10 мая на выезде с Московского на Михайловского шоссе асфальт вздохнул в последний раз, да и рухнул в огромную подземную яму с водой. Виной всему изношенный коллектор. Старую трубу просто прорвало, потоки содержимого канализации вымыли грунт, в итоге дорога и провалилась. Тогда чудом обошлось без трагедии: в искусственный водоем как в ловушку попал велосипедист. Мужчина ушел в воду по шею, однако сумел выбраться сам.

Движение на одном из ключевых выездов из города, разумеется, частично перекрыли, все залатали, а спустя 4 дня… новый порыв. На этот раз тягот долгожительства не выдержал водопровод.

НЕДОСЧИТАЛИСЬ ВУЗОВ

В апреле были арестованы ректор РГУ Сергей Минаев и проректор по учебно-методической деятельности Елена Кирьянова. Их подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия они выдали сотрудникам большие премии, а после забрали их назад – для нужд вуза. Разбирательство закончилось тем, что в отношении обоих уголовное преследование прекратили.

Еще одно печальное событие 2019-го – ликвидация рязанского филиала Московского государственного института культуры. Головной вуз объяснил решение критическим состоянием здания на площади Театральной, однако позже это не подтвердилось. Возможно, сыграла роль малая численность обучающихся в вузе студентов. В любом случае, истинная причина так и осталась не до конца неясна. Рособрнадзор приостановил аккредитацию, а следом вышел и приказ о закрытии филиала. И это несмотря на просьбы преподавателей, студентов, обращения областных чиновников.

40 лет прожил «Кулек» в Рязани. Похоронив его, горожане гадают – что теперь будет в этом здании?Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Другой отличившийся в 2019 году вуз – Рязанский медуниверситет. Но тут дело обошлось широким общественным резонансом после публикации «Отсижу на лекции за плату: как рязанские студенты-медики «улучшают» свою посещаемость».

«Комсомолка», проведя собственный эксперимент, рассказала, как будущие медики прогуливают лекции. Они просто платят посторонним молодым людям – по 300 рублей за посещение одной пары. Пройти же в здание, а потом в аудиторию, чужому человеку, как оказалось, не составляет труда.

Единственный вуз-ньюсмейкер, который смог создать ажиотаж на позитивной волне был Радиотехнический университет. Шум вызвало переименование вуза: теперь к традиционному перечню слов добавилась приставка «имени В.Ф. Уткина».

Руководство университета сразу сообщило общественности, что вариант с именем изобретателя радио Александра Попова не рассматривался, поскольку этот великий человек, к сожалению никакого отношения к рязанской земле не имеет. В отличие от Владимира Уткина – уроженца Касимовского района, ставшего выдающимся ученым, генеральным конструктором ракетно-космической техники.

ДОКАТИЛИСЬ

«Автоколонны №1310» больше нет. Огромная эксплутационная база автобусного парка, созданная еще в советские годы, профессиональный коллектив, способный реанимировать любую колымагу, лишь бы закрыть «голый» маршрут – все это теперь осталось в истории.

Автобусы с частью коллектива перешли под крыло УРТ. Здесь им оказалось неуютно настолько, что осенью всерьез зашла речь о забастовке: у людей отобрали бесплатный проезд в муниципальном транспорте, «автобусникам» отменили дополнительную неделю отпуска, закрыли пункты отдыха на конечных остановках, убавили зарплату.

На требование выйти и пообщаться с сотней сотрудников, собравшихся в актовом зале, новый директор УРТ поначалу не отреагировал. Но из-за слухов о готовящейся забастовке, которые распространились в СМИ, руководство пошло на попятную. С людьми встретились и чиновники, и директор. Пообещали все требования исполнить на 99%. И пока из УРТ никто не жаловался.

Картина почти один в один повторилась на городской станции скорой помощи. Но здесь работники с начальством уже наговорились и обратились за поддержкой в КПРФ. Есть из-за чего: зарплаты водителей и фельдшеров упали на 4-6 тысяч рублей. В итоге сотрудники увольняются и вместо положенных на население Рязани 53 бригад, в смену выходит 20-23. Переработки большие, но за сверхурочные оплата идет… вдвое меньше обычной.

Политики тут же ту распространили информацию в СМИ, параллельно написав ряд запросов, в том числе министру здравоохранения РФ. В работу включился региональный минздрав. На станцию с проверкой нагрянула прокуратура и трудовая инспекция. В итоге, водителям и фельдшерам с нового года пообещали поднять зарплату. Плюс руководство согласилось пересмотреть ряд спорных на взгляд работников организационных вопросов.

ПТИЦЕПАД

Пока одни добивались нормальных условий работы, другие боролись за чистый воздух. Экологическая обстановка в облцентре под конец года стала, пожалуй, самой обсуждаемой темой. Виной тому уже не просто неприятный запах в некоторых районах, а реальная гибель. Птиц.

Напомним, ЧП одно за другим происходили в ноябре. Рязанцы находили не по одной-две, а по 50, и даже по 80 (!) мертвых пернатых – в основном галок. Несколько трупиков власти отправили в лабораторию, где выяснилось, что причиной смерти стали токсины, которые попали через желудочно-кишечный тракт – а вовсе не через легкие, как предполагали многие.

Другое дело, что источник отравления птиц искать все равно надо. Равно как и реагировать на жалобы жителей о резких, и, главное, регулярных запахах в определенных районах города. Но это определенно вопрос не одного месяца. Если не года.

Новую БСПМ власти называют самой современной и крупной больницей области. Первых пациентов здесь планируют принять в марте 2020 года. Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.

Надолго грозит затянуться и мусорная реформа. Единый оператор, который теперь призван регулировать всю систему сбора и вывоза мусора, начал работу в ноябре и на какое-то время даже затмил в СМИ сообщения о гибели птиц: активистов-экологов у нас немного, а вот жалующихся на горы мусора, особенно в соцсетях, было вдоволь. На то, чтобы разгрести основные залежи – в прямом и переносном смысле – ушел месяц. Сейчас вопросы остаются в основном по начислению платежей. Здесь, по словам жителей, не все ладно, но оператор честно-честно обещает все отладить. Благо мусор тем временем все же вывозит.

ИНТЕРНЕТ-ОТКРОВЕНИЯ

В 2019 году губернатор Николай Любимов основательно закрепился на просторах соцсети «ВКонтакте». Жалоб на странице Николая Викторовича тьма и на них отвечает не он, а чиновники профильных по конкретным обращениям ведомств. Нельзя сказать, чтобы это резко ускорило решение насущных проблем всех обратившихся рязанцев, но все-таки вместо писем и месяцев ожиданий многие люди получили отклик весьма оперативно.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина предпочла в виртуальном образе выйти к народу в соцсети «Фейсбук». Здесь вала обращений/ответов пока нет, зато есть интересная информация, более нигде не озвученная, например, сколько денег ушло на проект «Новогодняя столица России». Градоначальница единственная, кто ответил конкретно – 269 млн. рублей. СМИ на скорости растиражировали эту сумму в заголовках, она-то в головах людей и осталась.

Только по факту на эти деньги не столько празднуют, сколько ремонтируют: ЦПКиО, парки Гагарина, Морской славы и имени Скобелева, часть Лыбедского бульвара, Верхний городской парк и библиотеку им. Есенина, фасад ДК «Приокский» и его же сквер, плюс еще четыре площадки, в том числе у кинотеатра «Октябрь». На перечисленные объекты ушло 85% всех расходов. Остальное, то есть 40 миллионов – да, на гирлянды и праздники.

Пока к ним готовились, канализация на Михайловке снова рванула. В том же месте, что и летом. Только теперь труба диаметром 80 см решила провалиться: эта эгоистка, зная, что не до нее, привлекала к себе внимание, как могла. Движение в итоге перекрыли полностью, причем на 1,5 недели. Зато теперь коллектор не просто залатали… его кусок заменили! Труба в шоке. Мы тоже. Не ожидали.

Коллектор, который смог! Прорвавшись дважды за полгода, труба таки вынудила ее поменять. Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Теперь ждем, что нам преподнесет год Крысы. Она говорят дюже сообразительная и, главное, выносливая. Посмотрим? Проверим!

КСТАТИ

В 2019 в Рязани появились два значимых новых объекта – новая Больница скорой медицинской помощи и Дворец торжеств, созданный на базе бывшего кинотеатра «Москва». В регионе одним из самых важных событий стало возведение окружной дороги вокруг Сасова.