Накануне открытия Дворец торжеств в Рязани показали во всей красе

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-18T16:14:54+03:00

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19 декабря в Рязани состоится открытие Дворца торжеств. Накануне этого события работавшая на объекте ГК «Альянс» показала внутреннее убранство реконструированного кинотеатра «Москва» (Московское шоссе, 49).

Напомним, в одном здании объединят все территориальные отделы ЗАГС Рязани и Рязанского района. На первом этаже располагается Центр приема граждан, на втором – залы для бракосочетаний («золотой» и «лавандовый»). Мини-экскурсию по этим и другим помещениям здания провел представитель подрядчика. Подробнее о планировке «Комсомолка» рассказывала в сентябре 2018 года.

Сама реконструкция стоила бюджету более 100 миллионов рублей. Значительных затрат потребовало обустройство Дворца торжеств.

Новый ЗАГС.

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ИСТОЧНИК KP.RU