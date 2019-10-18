2019-10-18T13:41:01+03:00
Общество

Главное управление ЗАГС Рязанской области переехало

Новый адрес – улица Каширина, 1. Там же ныне располагается отдел МФЦ по Железнодорожному району города
Антон КОНОВАЛОВ
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У главного управления ЗАГС Рязанской области теперь новый адрес. Оно переехало в дом №1 по улице Каширина, ранее входившее в комплекс зданий училища связи. Там управление будет соседствовать с отдел МФЦ по Железнодорожному району города, а также региональным министерством образования и молодежной политики.

- Телефоны и график работы остались прежними, - сообщается на zags.ryazangov.ru.

Напомним, территориальные отделы ЗАГС Рязани и Рязанского района к концу года тоже переедут, но на Московское шоссе, 49 – в здание бывшего кинотеатра «Москва». Там откроют Дворец торжеств и центр регистрации актов гражданского состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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