Остались последние штрихи: дворец торжеств в Рязани показали изнутри

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-17T17:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Николай Любимов посетил Дворец торжеств, который откроется в здании бывшего кинотеатра «Москва», а позже – рок-клуба «Планетарий». Пресс-служба областного правительства показала, как этот объект выглядит изнутри.

- Не хватает последних штрихов, чтобы новый Дворец торжеств стал украшением всего города, - цитируют главу региона.

На Московском шоссе, 49 заработает центр регистрации актов гражданского состояния, куда к концу года переедут отделы ЗАГС Рязани и Рязанского района. Граждан будут принимать шесть дней в неделю. Центр оборудуют электронной очередью, а также терминалами – информационными и для оплаты госпошлины.

Любимов поручил строго к открытию Дворца торжеств, а завершить работы планируется к декабрю, отремонтировать прилегающую дорогу, обустроить парковку и организовать архитектурную подсветку фасада здания.

Фото: ryazangov.ru

Фото: ryazangov.ru

Фото: ryazangov.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый рязанский Дворец торжеств примет женихов и невест в ноябре

Дворец бракосочетания, в котором соберутся все районные отделения ЗАГС Рязани, откроется в ноябре 2019 года, – сообщила во время публичного отчета перед населением начальник главного управления ЗАГС региона Елена Васильева. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU