Остались последние штрихи: дворец торжеств в Рязани показали изнутри
Губернатор Николай Любимов посетил Дворец торжеств, который откроется в здании бывшего кинотеатра «Москва», а позже – рок-клуба «Планетарий». Пресс-служба областного правительства показала, как этот объект выглядит изнутри.
- Не хватает последних штрихов, чтобы новый Дворец торжеств стал украшением всего города, - цитируют главу региона.
На Московском шоссе, 49 заработает центр регистрации актов гражданского состояния, куда к концу года переедут отделы ЗАГС Рязани и Рязанского района. Граждан будут принимать шесть дней в неделю. Центр оборудуют электронной очередью, а также терминалами – информационными и для оплаты госпошлины.
Любимов поручил строго к открытию Дворца торжеств, а завершить работы планируется к декабрю, отремонтировать прилегающую дорогу, обустроить парковку и организовать архитектурную подсветку фасада здания.
Фото: ryazangov.ru
Фото: ryazangov.ru
Фото: ryazangov.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU