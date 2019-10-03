Новый рязанский Дворец торжеств примет женихов и невест в ноябре

СЕГОДНЯ 20:11 2019-10-03T20:15:47+03:00

Учреждение будет работать на Московском шоссе, в здании, где долгие годы располагался рок-клуб «Планетарий»

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Дворец бракосочетания, в котором соберутся все районные отделения ЗАГС Рязани, откроется в ноябре 2019 года, – сообщила во время публичного отчета перед населением 3 октября начальник главного управления ЗАГС региона Елена Васильева.

Новый Дворец торжеств выстроили на Московском шоссе, в здании бывшего кинотеатра «Москва», где почти два десятилетия работал рок-клуб «Планетарий». Из отчета чиновницы следует, что ремонт и отделка учреждения завершаются, расставляется техника и мебель.

В бывшем клубе будут работать два зала для торжественной регистрации, а заявления будут принимать 6 дней в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU