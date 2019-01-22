Отсижу на лекции за плату: как рязанские студенты-медики «улучшают» свою посещаемость

По правилам обучения в вузе все студенты должны ходить на семинары и лекции. Дисциплина везде разная. Где-то за плохую посещаемость прогульщики расплачиваются только на зачетах и экзаменах, где-то возмездие настигает сразу. Особенно строгие требования установлены в Рязанском государственном медицинском университете. Здесь каждый прогул необходимо отрабатывать.

Правда, и здесь нашлась лазейка, которой без промедления воспользовались любители «заколоть». Как выяснилось, студенты Рязанского медицинского университета готовы платить подставным лицам за посещение пар. Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомолки», соответствующие объявления периодически появляются в закрытом для посторонних паблике в социальной сети «ВКонтакте».

«Просто делаешь вид, что прикладываешь руку к сканеру»

Цена вопроса - от 200 до 300 рублей за пару, но возможны и вариации. Как говорят бывалые, проникнуть в аудиторию постороннему тоже не составляет никакого труда, даже несмотря на строгий пропускной режим, валидаторы и сканеры отпечатков пальцев.

- Просто делаешь вид, что прикладываешь руку к сканеру, говоришь о том, что что-то не сработало, и тебя пропускает охранник, - посоветовал нам один из студентов.

Мы провели эксперимент и попросили сотрудницу нашей редакции пройти на лекцию вместе со студентами четвертого курса. Как и следовало ожидать, проникнуть в рязанский медицинский не составило труда, и уже через минуту наша коллега гордо шла по коридорам вуза вместе с другими будущими медиками.

Справедливости ради стоит отметить, что, по нашим наблюдениям, сканер отпечатков не срабатывал с первой попытки у каждого второго, кто хотел попасть в здание. То ли сама система настолько несовершенна, то ли с руками у студентов что-то не так, но только лишь единицам удалось пройти в помещение с первого раза.

«Подремал пару - получил 300 рублей»

На самой лекции на незнакомца тоже вряд ли кто-то обратит внимание, ведь часто они проходят для целого потока, и запомнить всех студентов практически невозможно.

- Я несколько раз ходил на лекцию за своего приятеля, которому срочно в это время надо было ехать по своим делам, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Александр (имя изменено - Ред.). - Я просто посидел там, подремал, немного поковырялся в телефоне, а через час мне на карточку пришли обещанные 300 рублей. Преподаватель в перерыве просто провела перекличку присутствующих, а потом в конце лекции пересчитала всех по головам. Понять, что я сидел за кого-то другого, она явно не могла.

Вторая наша собеседница нашла объявление с предложением отсидеть на лекции за другого человека в интернете.

- Я сама являюсь студенткой другого вуза, и для меня это предложение оказалось очень кстати. Денег лишних у меня не было, поэтому я согласилась. Тем более что во время этой «отсидки» я наконец-то смогла найти время, для того чтобы переписать конспекты по месту своего основного обучения, - рассказала нам девушка. - В общей сложности за деньги я посетила около 10 лекций, что стало неплохой прибавкой к моей стипендии.

На резонный вопрос, а не обидно ли другим студентам, тем, которые посещают все лекции сами, такая предприимчивость однокашников, собеседница издания отметила, что никому вообще нет до этого никакого дела, ведь каждый учится сам для себя.

«Всегда найдутся студенты, которые пытаются обмануть преподавателей»

Ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин в телефонном разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» заявил, что впервые слышит о махинациях своих студентов:

- О подобных вещах я, конечно, слышe впервые, но утверждать, что у нас в вузе такого нет, я тоже не берусь. Мы обязательно проверим вашу информацию, и если она подтвердится, то примем самые жесткие меры. К сожалению, всегда найдутся студенты, которые пытаются обмануть преподавателей, как и те, кто с радостью и за вознаграждение им в этом помогут.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Периодически в средствах массовой информации появляются сведения о врачах с купленными дипломами. Обычно при внимательном рассмотрении таких сотрудников удается вычислить. Для этого делается запрос о подлинности документа об образовании, который был предоставлен «врачом» при устройстве на работу. И мошенника настигает кара. Но, что делать с теми, у кого диплом настоящий, а вот сами знания - нет. Как узнать, посещал ли ваш доктор лекции сам или же платил за это другим людям? Похоже, что ответа на этот вопрос нет ни у руководителей медицинских учреждений, ни у контролирующих органов и уж тем более их нет у самих пациентов. До тех пор пока находятся те, кто готов платить за посещения лекций, и те, кто готов отсиживать за деньги пары за других, мы будем иметь тот уровень подготовки медиков, что имеем.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

31 октября Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламировать услуги по написанию выпускных квалификационных научных работ, включая научные доклады, курсовые, дипломные и диссертационные работы. Соответствующие изменения были внесены в закон «О рекламе».

Новые правила дополняют прописанный в законе о рекламе перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается. Так, вводится запрет на рекламу подготовки и написания выпускных квалификационных работ, научных докладов, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир Фролов, студент РязГМУ в 1987-1994 гг.:

- Я учился в вузе почти три десятка лет назад, в те времена требования на разных кафедрах были разные. Строже всего требовали присутствия на лекциях по экономической теории - минут по 5 каждый раз занимала перекличка. Многие же лекторы на прогулы не обращали внимания. А вот уже на клинических кафедрах сами студенты не хотели пропускать занятия: понимали, как важно учиться на практике у опытных терапевтов и хирургов.