2019-12-20T08:55:02+03:00
Происшествия

Сергей Карабасов обжалует решение о продлении ареста

Апелляционную жалобу рассмотрят в Московском городском суде
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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23 декабря Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защитников бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова на продление срока содержания под стражей. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве при строительстве площадки-призрака в Лесопарке. По версии следствия, деньги за установку площадки были перечислены подрядчику, но самой площадки не было.

Задержали Карабасова в аэропорту после возвращения из отпуска, который он проводил в Турции.

Сейчас бывший руководитель городской администрации находится в одном из следственных изоляторах Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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