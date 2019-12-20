Сергей Карабасов обжалует решение о продлении ареста
23 декабря Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защитников бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова на продление срока содержания под стражей. Об этом сообщается на сайте суда.
Напомним, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве при строительстве площадки-призрака в Лесопарке. По версии следствия, деньги за установку площадки были перечислены подрядчику, но самой площадки не было.
Задержали Карабасова в аэропорту после возвращения из отпуска, который он проводил в Турции.
Сейчас бывший руководитель городской администрации находится в одном из следственных изоляторах Москвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU