Сергей Карабасов обжалует решение о продлении ареста

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-20T08:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

23 декабря Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защитников бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова на продление срока содержания под стражей. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве при строительстве площадки-призрака в Лесопарке. По версии следствия, деньги за установку площадки были перечислены подрядчику, но самой площадки не было.

Задержали Карабасова в аэропорту после возвращения из отпуска, который он проводил в Турции.

Сейчас бывший руководитель городской администрации находится в одном из следственных изоляторах Москвы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Подрядчика «исчезнувшей» из Лесопарка детской площадки выпустили из СИЗО

Он помещен под домашний арест. Как и экс-начальник управления энергетики и ЖКХ, которому продлили меру пресечения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU