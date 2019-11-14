Окружную дорогу вокруг Сасова не успеют сдать до нового года

14 Нояб. 14:53 2019-11-14T14:55:07+03:00

Проблемы у подрядчика связывают с недостатками, выявленными при ремонте моста через Оку в Рязани

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Строительство окружной дороги вокруг города Сасово временно приостановлено. Об этом сообщает издательство «Пресса». Ранее подрядчик ООО «АльянсДорСтрой» пообещал закончить объект к декабрю, но вот уже более двух недель большой активности на стройке не наблюдается.

14 ноября журналисты «Сасовской недели» убедились, что работы ведутся лишь на эстакаде через железную дорогу. Здесь ожидают доставку балки-перекрытия из Дмитрова. Журналисты приводят слова одного из рабочих:

– Чтобы все получилось ровно и красиво, ограждение моста нужно монтировать с края, а не с середины. Иначе железо будет волнами и никакой эстетики. Поэтому ждем, когда присоединят дорогу. Но дорожников не видно, и спросить некого, почему все затормозилось.

Проблемы со строительством Сасовского обхода связывают с тем, что в настоящее время подрядчик вынужден исправлять брак, ранее допущенный при ремонте моста через Оку в Рязани. Сдержать обещание и закончить объект в Сасове до нового года строителям, скорее всего, не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU