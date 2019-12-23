Губернатор назвал причину массовой гибели птиц в Рязани

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-23T12:49:49+03:00

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В понедельник, 23 декабря, состоялась пресс-конференция губернатора Рязанской области Николая Любимова. Один из вопросов журналистов касался массовой гибели птиц в облцентре. Напомним, ЧП одно за другим происходили в ноябре. Рязанцы находили не по одной-две, а по 50, и даже по 80 (!) мертвых пернатых – в основном галок.

По словам губернатора, для выяснения причин областная ветстанция связывалась с пятью лабораториями, имеющими необходимое для таких проверок оборудование. Четыре из них находятся в Москве, одна в Воронеже – и все отказались. Согласились проверить трупики только в шестой – в Орле.

– Причиной смерти стали токсины, которые попали через желудочно-кишечный тракт, – озвучил Николай Любимов выводы специалистов, поступившие к нему несколько дней назад. – Чтобы они погибли из-за состояния воздуха, превышение ПДК должно было быть в сотни раз.

Официальное заключение глава региона пообещал опубликовать позднее. Мы же напомним, что еще в начале декабря орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский предположил, что птицы могли погибнуть как раз из-за пищевого отравления.

Такой вывод он сделал после вскрытия трупиков другим специалистом: были поражены печень, легкие, поджелудочная железа и другие органы. А вот желудок у найденных галок оказался чист.

– Я не исключаю пищевого отравления. Дело в том, что птицы очень быстро переваривает пищу – через 3 часа после ее приема ни в желудке, ни даже в кишечнике от нее не остается и следа. А вот позже токсины могут повлиять на другие органы, – пояснил «Комсомолке» Антон Валерьевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU