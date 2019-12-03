Орнитолог Антон Барановский: С такой массовой гибелью птиц в Рязани я не сталкивался никогда

С середины ноября в рязанских группах соцсетей стали появляться жуткие фото с мертвыми птицами. И не с одной/двумя, а с десятками трупиков. Кто виноват: природа или человек? И если последний, то не скажется ли позже причина массовой смерти птиц – на нас самих? Не дождавшись ответов от властей, обычные рязанцы сами начали их искать. Предварительные выводы не сулят ничего хорошего.

Восстановим хронологию событий. В первой половине ноября в Октябрьском городке, Горроще, на улице Весенней и в парке Железнодорожников обнаружили массовую гибель птиц – в основном галок. В общей сложности 50 (!) трупов пернатых, часть которых отвезли в лабораторию на проверку.

Мертвые птицы в городах не редкость, но десятками в Рязани их еще не находили. Фото: ВКонтакте.

Спустя меньше недели пали уже чайки: не менее десятка мертвых птиц обнаружили на Борковских карьерах. К ветеринарам отвезли нескольких из них, причина смерти – остановка сердца из-за большой кровопотери. Птицы были ранены. Кем – неизвестно.

Однако и их, и погибших ранее галок, в рязанской ветлаборатории проверили на наличие птичьего гриппа – вируса не нашли.

В те же дни страшная находка обнаружилась уже в центре города – на проезде Завражнова. Это в двух шагах от площади Победы! На этот раз вновь галки. Семь штук. И никаких ранений.

А под конец месяца нашли сразу больше 80 мертвых галок и снова в Октябрьском городке.

ГРИППА НЕТ, ОСТАЛЬНОЕ НЕ ЗНАЕМ

Активисты рязанской общественной организации «Дышим чистым» просили проверить птиц на отравление токсинами, но в местной ветлаборатории им отказали, сославшись на то, что такие исследования у них не проводят. Тогда активисты на собственные деньги повезли трупики в столицу к хорошо известному среди орнитологов ветеринарному эксперту, кандидату биологических наук Владимиру Романову. Пока он озвучил результаты, сделанные по итогам вскрытия.

– Получается очень серьезная картина. У всех птиц отек мозга – он просто разложился, – констатировал Владимир Владимирович. – Это острое геморрагическое воспаление: глинистая печень, поражены легкие и поджелудочная железа. Массивные кровоизлияния в мышцах. Желудок не поражен.

До этого заявления многие предполагали, что птицы отравились чем-то с едой. Однако вот же – желудок чист. Тем не менее, версию с пищевым отравлением отвергать пока рано. Как нам пояснил рязанский орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский, птицы очень быстро переваривает пищу: через 3 часа после трапезы ни в желудке, ни даже в кишечнике от нее не остается и следа. Но другие версии отравления он вовсе не отвергает.

– Я с такой массовой гибелью птиц не сталкивался никогда. Да, в природе гибнет много птиц, но не разово в таких количествах, – пояснил Антон Валерьевич.

Что это может быть, предположил его столичный коллега, проводивший вскрытие.

– Обычно такая картина бывает при наличии оксида серы или фенола. Но чтобы это выяснить, потребуются дополнительные исследования в лаборатории, – заключил Владимир Романов.

НАДЫШАЛИСЬ?

Наглотались ядов с воздухом – первое, что приходит в голову и обывателю, и узкому специалисту. Вопрос в том – где.

За сутки галки спокойно преодолевают 20 км и более. Для них это норма. То есть наесться или надышаться ядом могли в соседнем дворе, а могли в полях, расположенных вокруг города. Или на свалках. Но, скорее всего, отравились эти птицы не там, где их нашли – иначе рядом лежали бы мертвые воробьи и голуби.

Тем не менее несчастные получили смертельную дозу яда. Какой именно это яд, станет известно не меньше, чем через две недели – столько времени потребуется на токсикологическое исследование. Заодно за это время посмотрим, как отреагируют надзорные органы и власти. Пока реакции на сообщения о страшных находках от них не было.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ближайшее время активисты рязанской общественной организации «Дышим чистым» будут обращаться в местную природоохранную прокуратуру и параллельно планируют жаловаться на Роспотребнадзор – за бездействие. Но когда результаты анализов будут у общественников на руках, они пойдут в надзорные органы уже федерального уровня.