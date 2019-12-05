2019-12-05T17:54:10+03:00
Общество

Воздух в Октябрьском городке проверили через неделю после гибели птиц

Замеры превышений ПДК загрязняющих веществ не выявили
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани на территории Октябрьского городка произвели замеры воздуха. Для этого областное минприроды задействовало свою передвижную экологическую лабораторию, пригласило общественных активистов и опубликовало отчет на официальном сайте.

Отбор проб осуществлялся 4 декабря, то есть через неделю после массовой гибели птиц в микрорайоне. С 16.00 до 20.20, пока специалисты работали у дома №49 по улице Октябрьский городок, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.

Впрочем, чиновники настаивают, что, несмотря на временной разрыв с известными событиями, результаты замеров вполне презентабельны:

- Были учтены погодные условия (влажность и направление ветра), при которых отмечались случаи гибели птиц, - заявили в министерстве.

Исследование проводилось почти по двум десяткам компонентов. В их числе – диоксид серы и фенол, признаки отравления которыми орнитолог выявил при осмотре умерших птиц.

В то же время ученые отмечают, что павшие галки могли отравиться отнюдь не там, где их нашли, ведь за день они могут преодолевать до 20 км. В противном случае логично предположить, что рядом с ними бы обнаружили других пернатых - голубей и воробьев.

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Пока жители гадают, в чем причина, специалисты дают неутешительные прогнозы, а власти делают вид, что все хорошо (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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