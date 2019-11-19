В Рязани продолжают гибнуть птицы

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-19T16:57:49+03:00

На минувшей неделе обнаружили трупы галок, на этой нашли с десяток чаек

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В последнее время в Рязани участились сообщения жителей о массовой гибели пернатых в черте города. На минувшей неделе в Октябрьском городке, Горороще, на улице Весенней и в парке Железнодорожников были замечены трупы галок, а на этой уже мертвые чайки. Погибшие водоплавающие были найдены на Борковских карьерах. По словам экоактивистов, найдено не менее десятка тел птиц.

По мнению биолога Антона Барановского, причиной гибели пернатых могло послужить отравление:

- Что касается галок, то Октябрьский городок для них всего лишь место ночевки, а кормятся они в радиусе около десяти километров. Они также как и чайки могли соприкоснуться с ядом, например на городской свалке, а погибнуть уже на ночлеге. Или пролетая близ трубы завода попасть в облако ядовитого выброса.

- В общей сложности мы зафиксировали больше 50 смертей, преимущественно гибнут галки, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» руководитель рязанской общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович.

Чтобы определить, что могло послужить причиной гибели пернатых, их трупы были собраны и направлены в одну из аккредитованных лабораторий.

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ИСТОЧНИК KP.RU