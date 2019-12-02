Эксперт назвал предварительную причину массовой гибели птиц в Рязани

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-02T13:53:47+03:00

Во всех случаях отравляющие вещества поступили в организм из воздуха - через дыхательные пути

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Орнитолог Владимир Романов предположил, что причиной массовой гибели птиц в Рязани мог стать загрязненный воздух. Специалист, по его собственным словам, сделал вскрытия и пришел к выводу, что воздействие на организм произошло через дыхательные пути. При этом исследование на инфекции уже дало отрицательный результат.

- У этих птиц возник отек мозга, он просто разложился. Везде наблюдается картина геморрагического воспаления: кровоизлияние в легких, глинистая печень, поражена поджелудочная железа. Есть массивные кровоизлияния в мышцах.

Желудки же, напротив, оказались не тронуты. Все это, по мнению кандидата биологических наук, обычно указывает на присутствие в воздухе диоксида серы, фенола или других ядовитых веществ.

Сообщается, что интерес в данном случае прикован к 82 особям, найденным мертвыми 28 ноября в Октябрьском городке. Тогда «точкой отсчета» мог послужить опустившийся на город туман.

Напомним, что о гибели птиц во второй половине ноября сообщилось из разных точек Рязани, в том числе с проезда Завражнова, улицы Весенней, из окрестностей Борковских карьеров.

Массовая гибель птиц в Рязани.https://www.youtube.com/channel/UCXT1Mp8_KZH6BXJknCegP6A

ИСТОЧНИК KP.RU