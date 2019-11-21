2019-11-21T07:02:05+03:00
Происшествия

В самом центре Рязани обнаружили семь мертвых галок

Птицы лежали на проезде Завражнова у налоговой инспекции и стадиона «Локомотив»
Яков РЫКОВ
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Фото: Алексей Сидоров | https://vk.com/rznnews62Фото: Алексей Сидоров | https://vk.com/rznnews62
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На проезде Завражнова обнаружили несколько мертвых птиц, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Кажется, падеж птиц продолжается. Сегодня [20 ноября] прошелся по проезду Завражнова. Семь мертвых галок: шесть на стороне, где налоговая инспекция, одна - на стороне «Локомотива», — говорится в сообщении рязанца Алексея Сидорова.

Напомним, ранее мертвых птиц рязанцы находили в Октябрьском городке, Горороще, на улице Весенней, в парке Железнодорожников. Кроме того, орнитологи зафиксировали гибель чаек на Борковском карьере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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