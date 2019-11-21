В самом центре Рязани обнаружили семь мертвых галок
На проезде Завражнова обнаружили несколько мертвых птиц, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Кажется, падеж птиц продолжается. Сегодня [20 ноября] прошелся по проезду Завражнова. Семь мертвых галок: шесть на стороне, где налоговая инспекция, одна - на стороне «Локомотива», — говорится в сообщении рязанца Алексея Сидорова.
Напомним, ранее мертвых птиц рязанцы находили в Октябрьском городке, Горороще, на улице Весенней, в парке Железнодорожников. Кроме того, орнитологи зафиксировали гибель чаек на Борковском карьере.
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ИСТОЧНИК KP.RU