В самом центре Рязани обнаружили семь мертвых галок

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-21T07:02:05+03:00

Птицы лежали на проезде Завражнова у налоговой инспекции и стадиона «Локомотив»

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На проезде Завражнова обнаружили несколько мертвых птиц, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Кажется, падеж птиц продолжается. Сегодня [20 ноября] прошелся по проезду Завражнова. Семь мертвых галок: шесть на стороне, где налоговая инспекция, одна - на стороне «Локомотива», — говорится в сообщении рязанца Алексея Сидорова.

Напомним, ранее мертвых птиц рязанцы находили в Октябрьском городке, Горороще, на улице Весенней, в парке Железнодорожников. Кроме того, орнитологи зафиксировали гибель чаек на Борковском карьере.

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ИСТОЧНИК KP.RU