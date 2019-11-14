2019-11-14T17:24:53+03:00
Происшествия

Общественники: в Рязани массово гибнут птицы

Жители областного центра сообщают как минимум о 50 трупах пернатых. Их исследуют в лаборатории
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Что именно послужило причиной смерти птиц, станет известно после лабораторного следования.Что именно послужило причиной смерти птиц, станет известно после лабораторного следования.
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Жители Рязани сообщают о массовой гибели пернатых в областном центре. Люди рассказали, что трупы птиц замечены в Октябрьском городке, Горороще, на улице Весенней и в парке Железнодорожников.

- В общей сложности мы зафиксировали больше 50 смертей, преимущественно гибнут галки, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» руководитель рязанской общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович.

Чтобы определить, что могло послужить причиной гибели пернатых, их трупы были собраны и направлены в одну из аккредитованных лабораторий.

- Без результатов лабораторных исследований нельзя говорить о причине этих смертей, - рассказал биолог Антон Барановский. - Болезнь мы исключим сразу, потому что тогда мы должны были увидеть заболевших особей, которые ведут себя характерно вяло, а этого, как я понимаю, пока не зафиксировано. Также это может быть целенаправленный отстрел, следы которого должны остаться на птицах, но и о них нам ничего не известно. Остается отравление, но, чтобы утверждать, что оно было, повторюсь, необходимы результаты исследований.

Сообщают как минимум о 50 трупах пернатых.

Сообщают как минимум о 50 трупах пернатых.

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Скорее всего экзотическая птица слишком долго находилась на холоде и простудилась (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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