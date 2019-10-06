Ходил, чирикал, а потом все: попугай, найденный в Лесопарке, скончался

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-06T12:15:50+03:00

Видимо, попугай слишком долго находился на улице. Фото Екатерины Кузьминой.

Скорее всего экзотическая птица слишком долго находилась на холоде и простудилась

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Попугай, найденный днем 5 октября в рязанском Лесопарке, скончался. Об этом «Комсомолке» сообщила Екатерина Кузьмина – женщина, которая нашла птицу, принесла домой и опубликовала объявление о поиске хозяев (читать подробнее).

После публикации многие рязанцы откликнулись и хотели забрать попугайчика себе, если, конечно, хозяева птицы не объявятся. Но спустя несколько часов пришла грустная весть – попугая больше нет.

— Видимо он сильно переохладился, может долго был на улице, — рассказывает Екатерина. — Сначала он чувствовал себя очень даже хорошо: отогрелся дома, лапки распустил, ходил, чирикал, интересовался едой. А потом стал заваливаться на бок, еще через некоторое время конвульсии - и все, умер.

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ИСТОЧНИК KP.RU