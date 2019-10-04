2019-10-04T07:38:26+03:00
Дом. Семья

Рязанцы ищут дом брошенному шоколадному псу

Собака равнодушна к кошкам и терпима к сородичам
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Служба по контролю за безнадзорными животными.Служба по контролю за безнадзорными животными.
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В службе по контролю за безнадзорными животными Рязани ищут дом брошенному псу с шоколадным окрасом, которому никак не повезет найти верного друга.

Служба по контролю за безнадзорными животными.

Служба по контролю за безнадзорными животными.

«Шоко примерно два года. Он среднего размера, добрый, игривый, ласковый и очень ориентирован на человека. Пес приучен к выгулу, от паразитов обработан, привит. Есть проблема со зрением (один глазик), но это ему совсем не мешает. К кошкам равнодушен, к сородичам терпим. Присмотритесь, может быть, именно такого верного и преданного друга не хватает в вашей жизни», — говорится в сообщении службы.

Служба по контролю за безнадзорными животными.

Служба по контролю за безнадзорными животными.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

По всем вопросам обращайтесь либо в службу по контролю за безнадзорными животными, либо к куратору в личных сообщениях и по телефонам: 8 903 693 6044, 8 915 609 9207.

Служба по контролю за безнадзорными животными.

Служба по контролю за безнадзорными животными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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