Рязанцы ищут дом брошенному шоколадному псу

СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-04T07:38:26+03:00

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В службе по контролю за безнадзорными животными Рязани ищут дом брошенному псу с шоколадным окрасом, которому никак не повезет найти верного друга.

Служба по контролю за безнадзорными животными.

«Шоко примерно два года. Он среднего размера, добрый, игривый, ласковый и очень ориентирован на человека. Пес приучен к выгулу, от паразитов обработан, привит. Есть проблема со зрением (один глазик), но это ему совсем не мешает. К кошкам равнодушен, к сородичам терпим. Присмотритесь, может быть, именно такого верного и преданного друга не хватает в вашей жизни», — говорится в сообщении службы.

Служба по контролю за безнадзорными животными.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

По всем вопросам обращайтесь либо в службу по контролю за безнадзорными животными, либо к куратору в личных сообщениях и по телефонам: 8 903 693 6044, 8 915 609 9207.

Служба по контролю за безнадзорными животными.

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ИСТОЧНИК KP.RU