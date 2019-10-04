Рязанцы ищут дом брошенному шоколадному псу
В службе по контролю за безнадзорными животными Рязани ищут дом брошенному псу с шоколадным окрасом, которому никак не повезет найти верного друга.
Служба по контролю за безнадзорными животными.
«Шоко примерно два года. Он среднего размера, добрый, игривый, ласковый и очень ориентирован на человека. Пес приучен к выгулу, от паразитов обработан, привит. Есть проблема со зрением (один глазик), но это ему совсем не мешает. К кошкам равнодушен, к сородичам терпим. Присмотритесь, может быть, именно такого верного и преданного друга не хватает в вашей жизни», — говорится в сообщении службы.
Служба по контролю за безнадзорными животными.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
По всем вопросам обращайтесь либо в службу по контролю за безнадзорными животными, либо к куратору в личных сообщениях и по телефонам: 8 903 693 6044, 8 915 609 9207.
Служба по контролю за безнадзорными животными.
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ИСТОЧНИК KP.RU